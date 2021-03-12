在家照顧失能長輩 可列扣

即便未使用長照服務，在家自行照顧失能長輩，還是可以適用長照扣除額。高雄國稅局指出，如果失能長輩沒有身心障礙相關證明文件，則應於年度間，取得由醫院開立的失能診斷證明。

官員表示，適用長照扣除額的對象，共包括四種情形，第一種情況最單純，就是在年度間有入住住宿式的長照服務機構，入住期間達到90日以上者，可以憑入住相關文件佐證；第二種則是在年度間有實際使用長照服務者，可提供長照服務的單據佐證，但受照顧者的失能等級要滿足第二級至第八級。

第三種情況，是針對需要聘外籍家庭看護工的家戶，官員說，此類家戶可直接以勞動部核准聘僱的函文，向國稅局證明家中確有長者需要長照服務。

第四類情況是在家照顧，官員指出，這其實跟第三類情況類似，通常當家中長者持有合格的身心障礙證明或手冊，或經指定醫療機構評估後，取得「病症暨失能診斷證明書」，其實都是聘僱外籍看護所看的要件，若能夠滿足卻沒有實際聘僱，便能佐證確有需求，只是家人選擇自行照顧。

官員提醒，長照扣除額採資格認定，每年申報綜所稅時，都要持續提示相關證明，假設要自行照顧，長輩又未持有身心障礙證明，就必須要在課稅年度間，確實取得「病症暨失能診斷證明書」。