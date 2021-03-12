長照、幼兒扣除額 三類不適用

今年綜所稅申報即將到來，高雄國稅局提醒，長照、幼兒學前等二大特別扣除額，皆附有同樣的排富條款，包括高所得級距族群、選擇股利所得分開計稅、免稅所得過高等三類族群，皆無法享有前述節稅優惠。

根據《所得稅法》規定，納稅義務人如果家中有長輩需要使用長照服務，或是家中有扶養未滿五歲的幼兒，每人每年最高可從稅前所得中扣除12萬元，達到節稅效果。

然而二項扣除額都另訂有排富條款，官員表示，首先最主要的標準，是看所得淨額適用級距，當年度納稅義務人或其配偶報稅時，如果減除幼兒學前及長照特別扣除額後，適用綜所稅率仍在20%以上的族群，將被排除在減免範圍之外。

從今年申報綜所稅的標準來看，官員指出，意即在減除相關扣除額後，綜合所得淨額未超過121萬元者，才可以適用長照及幼兒學前扣除額。

第二類被排除的族群，則是選擇股利所得分開課稅的大股戶們，官員表示，投資公司股票、股權，從而獲得的股利所得，目前有二種課稅方式，一種是合併到綜合所得總額，跟各種所得所得合計課稅，另一種是單獨按28%稅率分開計稅。

官員表示，其實大股戶的族群，跟第一類高所得族群比較類似，通常是年收淨額超過242萬元的高所得者，因為綜所稅適用30%以上稅率，因此才要將股利所得分離課稅。

第三類排富條款指定的對象，是年度基本所得額超過670萬元的族群，官員表示，這類情況比較複雜，基本所得額是綜合所得總額，再加上海外所得、特定保險給付，以及各類免稅所得等，依今年申報的情況來看，可能海外所得較高、或年度間有領到大筆保險給付者，面臨到排富條款的可能性也會較高。