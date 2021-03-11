財部：房地合一稅修法平緩 交易量降幅不超過三成
行政院會今（11）日通過房地合一稅2.0修法，稅率提高、交易量將萎縮，財政部評估，這次修法相對「平緩」，預估房地合一稅損約4.74億元。財政部表示，2016年房地合一新制上路時交易棟數約下降三成左右，預期這次的降幅不會超過三成。
至於房地合一2.0何時「日出」？財政部次長李慶華表示，日出條款由行政院定之，從取得時間、還是交易時間來設計，都有可能，未來也還要視立法院審議情形，同時觀察房地產市場變化來檢討。
而此次修法，特別將預售屋納入房地合一稅制，李慶華表示，預售屋容易炒作，去年政府也注意到這種現象，希望預售屋不要拿來炒，鼓勵民眾長期持有。
政府打炒房，財政部推出房地合一2.0修法，將個人、企業短期持有時間拉長，持有房地兩年內出售就要課45%重稅，持有逾兩年、未逾五年稅率為35%，此修法已於行政院會通過，接下來將送進立法院審查。
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