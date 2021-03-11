台中、台南狂拋預售屋 投資大戶出清7戶

行政院院會今（11）日審理房地合一稅修法，買進五年內轉售將重課35%~45%。房仲業表示，中南部已出現預售屋拋貨潮，台中、台南尤其明顯，根據屋比房屋統計，台中有多達1.15萬戶預售屋上網求售，六都最多，台南3100多戶，排名第二。

台灣房屋台南東門特許加盟店店長蔡裕荏表示，台南一位預售屋投資大戶，先前發現政府新一波打炒房來勢汹汹 ，就一口氣把手上7間預售屋全數出清，這幾天，也不斷有投資客上門委託出售預售屋，光是他們店裡就收了7戶。

他說，想要出售的投資人，有不少是接第二手預售屋，因接手價格已高，擔心新版房地合一啟動後，房價下跌會虧本，因此趁還有小賺時，急著出脫，目前委託人大多只要小賺3、40萬元，就願意轉手。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，新版房地合一稅用重稅來調整市場，對買賣方短期無可避免會產生心理上的衝擊，看跌房市、保守看房市的民眾勢必會增加，尤其是這幾年預售屋炒作風氣盛行、房價高漲的台中、台南，衝擊更大，預售屋委售因此爆量。

陳傑鳴表示，不過短線賣壓雖可能會出現攀升，但房市長期發展還是要看實際供需與政經的變動狀況，單靠房地合一稅修法不一定會讓房價出現預期中的下跌，而且，用稅制干預除可能會傷及無辜外，反可能使自由市場調整速度變慢。

以2011年6月上路的奢侈稅來說，當時上路讓雖市場恐慌，但後續因低利率等因素，民眾買房信心仍強，加上許多財力雄厚的投資客決定撐過閉鎖期，反讓市場待售物件減少，流動性下滑，民眾只能在有限房子中購屋，反而導致房價不跌反漲。

大家房屋企研室專案副理郎美囡表示，新制房地合一稅將短期持有從1~2年拉長到5年，以買進價2000萬，賣出2600萬，獲利600萬元計算，過去撐兩年以上出售，只要繳100萬，現在5年內都要繳175萬元。