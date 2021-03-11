房地合一稅2.0 訂日出條款

為了打炒房，行政院院會今（11）日將通過房地合一稅2.0修法，財政部長蘇建榮昨（10）日受訪時指出，房地合一稅修法版本是延長短期持有時間，包括個人、境外法人皆然；此外也將境內法人比照自然人，但排除建商等起造者。也就是說，未來無論是個人、境內外法人，只要持有兩年內就交易，稅率都是45%。

至於囤房稅修法版本滿天飛，蘇建榮則表示，沒有所謂版本，財政部「暫不推囤房稅」。

蘇建榮表示，房地合一稅2.0修法列為優先法案，未來立法院修法完成後，上路時間擬由行政院定之，預計一樣會有「日出條款」，日出之後的交易案件才會適用新制。

因有日出條款，新法上路前可能還會有逃命波或搶購潮，可能會有新一波交易熱潮。

房地合一稅2.0修法，針對自然人方面，現行持有期間一年內課45%，調整為持有兩年內課45%稅率；稅率35%適用對象，現為持有超過一年、未逾兩年者，調整為超過兩年、未逾五年；稅率20%適用對象，現為持有超過兩年、未逾十年者，調整為持有逾五年、未逾十年。至於持有超過十年者，稅率維持現行的15%。

針對境外法人，現行持有房地一年以內交易，稅率為45%，將調整為持有兩年內交易，就要課45%；現行持有逾一年交易，稅率為35%，將調整為持有逾兩年交易，就要課35%。

針對境內法人，現為併入營所稅申報，適用稅率20%；未來修法之後，完全比照自然人持有期間應課稅率，最高課45%，以抑制炒房。

至於囤房稅修法，外界傳出許多版本，蘇建榮表示，「暫不推囤房稅」，沒有所謂「版本」，原本就列在中長期檢討。他指出，一方面囤房稅打擊面較大，要審慎思考，例如因繼承、祖厝等原因，並非投機囤房，要避免傷及無辜；另一方面擔心重蹈南韓覆轍，也擔憂租金轉嫁到租屋族。

蘇建榮表示，修正房地合一稅，較能達到打炒房的效果，是財政部與內政部的共識，至於囤房稅則要再持續檢討。