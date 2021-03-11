減稅資產轉作他用 補稅計息

已享受未分配盈餘投資抵減的企業，如果最近又將適用優惠的資產轉作其他用途，北區國稅局表示，查獲者針對轉作他用部分，補徵5%營所稅，並加計利息。

官員說，正因為投資項目有限制，財政部另有規定，相關投資享有租稅優惠之後，自減稅或退稅日起算三年內，如果企業又將相關資產轉借、出租、轉售、退貨，或是變更原使用目的，就必須補稅，並依郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息。

官員表示，最常見的情形就是「出租」，假設某企業去年以盈餘購買營業用的三層樓建築物，合計3,000萬元，已全額享有盈餘減除優惠，但該公司今年又將該建築物的其中二層出租，使用目的就不再是自行營業用，國稅局將會就其中2,000萬元部分【原價3,000萬元÷3（全棟樓層數）×2（已轉作出租用途的樓層數】補徵5%稅，並加計利息。