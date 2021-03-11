陸化學品反傾銷稅 落日調查

財政部昨（10）日公告對自中國大陸產製進口的化學品「過氧化苯甲醯」展開反傾銷稅第二次落日調查，最快八個月內決定是否延長課徵反傾銷稅。這項化學品主要是工業用氧化劑，多用在保麗龍、塗料樹脂製程。

財政部自2010年5月20日起對自大陸產製進口的過氧化苯甲醯產品，課徵反傾銷稅，為期五年，隨後在2015年5月展開第一次落日調查，並於2016年3月14日繼續課徵反傾銷稅，稅率為2.35%、26.67%兩種，同樣為期五年，至今年3月13日屆滿。

關務署表示，由於原申請人育宗特用材料股份有限公司再度提出申請，因此昨日公告進行第二次落日調查，決定是否繼續課徵反傾銷稅。

接下來，財政部將在六個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部，進行產業損害調查，經濟部須在兩個月內完成認定，並通知財政部，財政部則會在接到經濟部通知隔日起十天內，提交關稅稅率審議小組審議，決定是否繼續課徵反傾銷稅。也就是說，最快今年底前會有答案。

不過若財政部或經濟部認為有延長必要，可公告延長，但財政部調查期間不得逾十個月，經濟部調查期間不得逾12個月。官員表示，依規定在落日調查期間，仍應照原核定傾銷稅率課徵反傾銷稅。

據業者申請書指出，即使我國已對陸製過氧化苯甲醯課徵反傾銷稅，但傾銷差率仍有5.96%，代表大陸業者持續傾銷到我國市場，現行課徵反傾銷稅率不足以抵制傾銷行為，嚴重危害我國市場，因此提出申請，呼籲主管機關基於保護國內產業立場，繼續課徵反傾銷稅。

目前我國課徵反傾銷稅的貨品，包括特定不銹鋼熱軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品、不銹鋼冷軋鋼品（300系）、鞋靴、毛巾、碳鋼鋼板等。