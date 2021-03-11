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漏稅罰鍰 不得列費用

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

企業如果因漏稅、漏開發票等原因被開罰，中區國稅局表示，原有的節稅權益將受影響，不論是補徵的營業稅，以及罰鍰部分，都不能再重新列為當期的費用。

報稅季就快要來了，官員指出，許多企業在申報營所稅時，常會不小心把政府規定的稅捐，列為當年度的損失或費用，其實在稅法上是不行的。

官員指出，《營利事業所得稅查核準則》第90條當中有明訂多種情況，不得列為事業損失或費用的稅捐，包括業主本身的綜合所得稅、代政府扣繳的各類所得稅，以及因違反營業稅規定而被追繳的營業稅等。

官員表示，查核準則也規定，各種稅法當中所提到的滯納金、滯報金、怠報金等，還有各類法規所科處的罰鍰、未辦扣繳而補繳的稅款，全都不能認定為稅費。

官員強調，營利事業不論是因漏稅，或是漏開發票，因而被國稅局補徵的營業稅及罰鍰，全都不得列為費用或損失。

營業稅 所得稅 國稅局

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