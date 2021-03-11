未分配盈餘投抵 可跨多年度

未分配盈餘投資抵減條款上路，現在已經來到施行的第二年，台北國稅局表示，從今年申報開始，符合要件的投資項目，有機會同時跨多個年度，適用投資抵減優惠，最新年度的稅額可直接抵減，過去年度則採退稅處理。

官員指出，為鼓勵企業投資國內，公司或有限合夥事業在年度獲利後，如果沒有將盈餘分配出去，而是拿來進行實質投資，可以依據《產業創新條例》第23-3條規定，將投資金額列為當年度「未分配盈餘」的減除項目，讓這筆盈餘，可以不必被額外加徵5%營所稅。

現行許多投資抵減措施，須額外申請、選擇抵減方式，官員說，未分配盈餘沒這麼麻煩，這項投資是從2018年度的盈餘開始適用，只要在盈餘發生年度的次年起三年內，符合標準的投資都可以適用，而且只要在報稅時依格式填報、檢附相關投資證明文件即可。

就時間序而言，官員指出，由於未分配盈餘會比較晚申報，因此去年申報2018年度盈餘時，這項租稅優惠才首次適用。

而在今年5月申報2019年度盈餘的時候，則是第二次適用，如果近二年內有實質投資可以適用，有機會同時抵減二個年度的未分配盈餘稅。

舉例來說，某間科技公司如果在2018年度留有120萬元盈餘、2019年度留有180萬元盈餘，今年初進行了一大筆合乎規定的設備投資共300萬元，3月1日才正式交貨付款。

官員表示，這間科技公司今年報稅時就要留意，要在申報書上標明，其中180萬元是要抵減2019年度的盈餘。

官員表示，同一筆投資還可以再抵減2018年度的120萬元盈餘，雖然當年度盈餘已經在去年繳過5%的稅，但仍可在投資完成日起算一年內申請更正，國稅局會提供退稅服務。