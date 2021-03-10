「囤房稅」突喊卡！財政部長親曝原因 網友更火大

行政院打炒房明（10）日將通過房地合一稅修法，不過財政部長蘇建榮晚間受訪表示，「囤房稅」暫時不推了，並說出兩大主因後，引爆網友們怒氣，在社群新聞下留言狂批「果然是選前居住正義，選後影響經濟」。

至於暫時不推囤房稅的原因，蘇建榮指出，一方面打擊面較大，要審慎思考，例如因繼承、祖厝等原因，並非投機囤房，要避免傷及無辜；另一方面也擔心重蹈南韓覆轍，擔憂租金轉嫁到租屋族。

網友們看到新聞後簡直氣炸，痛斥「無能政府，限自購才算囤房」、「笑死！這就是居住正義啦」、「原因就是怕得罪財團啊」、「一堆官員自己手頭上房子囤最多，怎麼可能自己要去罰自己」，還有人大酸「不是民進黨執政就會推啦，現在不急」、「選民該睜大眼，2022很快又到了」。

「囤房稅」一直都在行政院打炒房中長期計畫，行政部門顧慮，房東不會因為囤房稅上漲1至2%就賣掉手中多餘房屋，反倒有可能直接調漲房租，所有的房地改革都不能讓屋主有機會直接轉嫁租屋者，所以無論出手輕重，都可能是增加房客租金。

行政部門現階段打房，主要就是針對在短期非自住住宅的炒房，以及紅單投機客的炒房，不過討論中，部分立委對規劃的囤房稅各持意見，希望行政院推出官方版本的草案，故目前未形成共識。

租客則認同財政部觀點，留言說「有道理，漲了房東也反應給租客而已不是嗎？」、「感謝政府沒有因壓力硬推腦弱囤房稅，租屋族感激不盡」。