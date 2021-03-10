外僑申報綜合所得稅 標扣額可按比例換算

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

財政部中區國稅局表示，在台居留日數滿183天的外僑居住者，如在年度中離境而不再返台，記得要在離境前辦理綜合所得稅申報，其中免稅額、標準扣除額、基本生活費等，可按比例換算；至於特別扣除額不按比例，符合條件者可全額計算。

財政部日前公告109年度綜所稅免稅額、標準扣除額、基本生活費，其中免稅額為8.8萬元，標準扣除額單身者為12萬元，有配偶者24萬元，兩項標準都與108年度相當；基本生活費則調高至18.2萬元，多口之家有較高機會享受到減稅小確幸。

官員表示，對於屬居住者身分的外僑納稅義務人而言，一樣可享免稅額、標扣額、基本生活費，國稅局常接到外僑詢問，若在年度中離境返國，不再回來，該如何計算相關費用及扣除額？官員指出，應以在我國境內居住日數占全年比例來計算。

免稅額 財政部 國稅局

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