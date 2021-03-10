適用擴大書審 賣房核實認定

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

財政部高雄市國稅局表示，適用擴大書審要點的營利事業，其房地交易損益是另外核實認定，不列入營業收入及非營業收入當中。而若公司主要經營不動產買賣，則無法適用擴大書審，應另案核定所得額，國稅局呼籲營利事業留意申報方式，以免被調整補稅。

為簡化稽徵作業，全年營業收入及非營業收入在3,000萬元以下，且自行依法調整的純益率一定標準以上者，可選擇採用擴大書審制申報營所稅，以簡化繁雜的帳務處理程序及成本。

國稅局表示，擴大書審要點當中所稱的非營業收入，不包含土地、房屋交易損益，不動產交易的利得或損失，應單獨計算、核實認定，因此不動產交易是賺是賠，不會影響純益率計算，也不會影響營利事業是否適用擴大書審。

舉例而言，某營利事業的行業別，其所適用的純益率標準為6%，而當年度營業收入加非營業收入為100萬元，全年所得額為6萬元，換算出來純益率達到6%，其他條件皆符合的話，即可適用擴大書審。

營利事業可能會詢問，若剛好當年度有房地產交易，虧損2萬元，是否會導致全年所得額降至4萬元、純益率降至4%，導致低於純益率標準？官員解釋，不動產交易損失或利得是另外計算，不會影響純益率計算，此營利事業仍可適用擴大書審。

財政部賦稅署日前已公告「109度營利事業所得稅結算申報案件擴大書面審核實施要點」，針對適用擴大書審的營利事業，若去年受新冠肺炎疫情影響，導致營業收入淨額較前一年減少達30%者，其擴大書審純益率可打八折，今年5月報稅適用，中小企業可望減輕租稅負擔。

國稅局 財政部

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