企業辦理扣繳 常見四疏失

財政部中區國稅局表示，公司在辦理扣繳時，常見四大疏失態樣，包括申報、扣繳率、所得類別、跨境電商等面向，提醒扣繳義務人如有因一時疏失未辦扣繳，應儘快自動補報補繳，以免挨罰。

通常扣繳義務人多為營利事業，各區國稅局每年都會進行扣繳檢查，以中區國稅局而言，近期就會展開今年度檢查，特別提醒常見的扣繳疏失，提醒扣繳義務人留意。

首先是應申報扣繳卻未辦理，國稅局表示，最常見的是承租店面供營業使用的營業人，在給付租金給房東時，未辦理扣繳及申報憑單。據了解，實務上許多房東為了避稅，不讓房客報扣繳，或是請房客低報租金，這些都是違反規定的行為，國稅局請營業人特別留意。

另一種可能是無心之過，企業捐贈善款，雖然記得取得協會、廟宇或教會的收據，卻忽略申報免扣繳憑單，也是常見的疏失；此外企業支付非居住者所得時，未辦理扣繳、申報憑單，也容易被國稅局盯上。另外像是尾牙抽獎、職福會給付所得、聘請臨時工等情形，企業也常忽略申報扣繳或免扣繳憑單，須特別留意。

其次是扣繳稅率方面的疏失，國稅局特別提醒，給付居住者、非居住者薪資所得的扣繳率有別。若給付居住者，稅率為5%或按薪資所得扣繳稅額表；若為非居住者，全月薪資總額在每月基本工資1.5倍以下者，扣繳率6%，其餘為18%。

第三種疏失是所得類別錯誤，國稅局官員舉例，最常見的錯誤是董監事車馬費，若為「個人」董監事則屬薪資所得，「法人」董監事則屬其他所得，適用的扣繳規定各不相同。

第四種疏失則是與跨境電商的B2B交易，官員表示，公司向跨境電商購買電子勞務，例如向臉書買廣告、向Agoda訂房等，給付價款後也應在期限內繳納稅款並申報憑單。

官員表示，扣繳申報的期限，若給付對象為居住者，則須在給付所得次月的10日前扣繳稅款（例如3月2日給付，4月10日前須扣繳），並在隔年1月底前申報扣繳憑單；若給付非居住者，則應在給付之日起十天內辦理扣繳稅款繳納及申報。