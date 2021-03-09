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去年買賣房產獲利者繳百億稅收 繳最多竟非台北市

經濟日報 / 記者陳美玲/即時報導

依據財政部資料，以不動產交易增值核課的房地合一稅收大增，去年全國個人房地合一稅收共119.1億、年增幅97%，六都中貢獻最多為台中市，總計27.1億、年增幅165%。

另外台北、桃園、高雄的個人房地合一稅年增幅皆倍翻；而營利事業的房地合一稅收雖不似個人來的驚人，全國共32.2億，不到個人總稅收的三成，但年增幅也高達56%。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，去年市場資金動能強、房貸利率低，推動交易價量齊揚，且近幾年低點入手的賣方，轉手多能有增值空間，推升交易稅額。

去年六都個人房地合一稅，有四都增幅超過100%，分別為台中市165%、桃園市113%、高雄市109%、台北市102%，個人稅收金額最高為台中市27.1億，第二名竟非雙北，而是高雄以20.3億位居稅收榜眼，綜觀六都去年個人房地合一稅都在11億以上。

而營利事業房地合一稅增幅最高也在台中市，年增幅高達200%，不過稅收金額最高是台北市，去年共10.8億，年增幅也高達96%。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期不斷有稅制改革來抑制炒房的聲音，目前雖仍在研擬階段，不過拉長年限，以及重整境內法人的稅率結構，朝野間頗具共識，對於持有人而言，未來以投資角度購屋，務必提前規劃，慎重考量移轉與持有成本，避免影響獲利。

房地合一 炒房

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