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連八紅！ 2月出口277.9億美元、年增9.7%

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（9）日公布最新出口統計，雖2月遇到春節，工作天數比去年少四天，但由於數位商機持續發酵，出口仍舊暢旺，2月出口277.9億美元，年增9.7%，出口連八紅；累計前二月出口620.6億美元，是歷年同期新高，年增23.2%。

財政部表示，由於5G通訊、高效能運算、車用電子等新興應用不斷擴展，宅經濟與遠距商機延燒，傳產貨類景氣接續回暖，抵消春節連假工作天數減少之影響，我國 2 月出口較上年同月增 9.7%至 277.9 億美元，連續八個月正成長；進口 232.8 億美元，年增 5.7%，主要受資本設備購置推升。累計 1 至 2 月出、進口規模均為歷年同期新高，分別增 23.2%、17.7%。

財政部 春節 車用電子

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