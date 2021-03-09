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連八紅！ 2月出口277.9億美元、年增9.7%
財政部今（9）日公布最新出口統計，雖2月遇到春節，工作天數比去年少四天，但由於數位商機持續發酵，出口仍舊暢旺，2月出口277.9億美元，年增9.7%，出口連八紅；累計前二月出口620.6億美元，是歷年同期新高，年增23.2%。
財政部表示，由於5G通訊、高效能運算、車用電子等新興應用不斷擴展，宅經濟與遠距商機延燒，傳產貨類景氣接續回暖，抵消春節連假工作天數減少之影響，我國 2 月出口較上年同月增 9.7%至 277.9 億美元，連續八個月正成長；進口 232.8 億美元，年增 5.7%，主要受資本設備購置推升。累計 1 至 2 月出、進口規模均為歷年同期新高，分別增 23.2%、17.7%。
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