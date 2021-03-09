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打炒房祭房地合一、囤房稅 綠委憂心：恐讓房租上漲
財政部、內政部預計推出房地合一、囤房稅修法內容，民進黨立委江永昌今在立法院質詢時指出，他支持雙管齊下，但要有好的做法，否則房價沒降下來，租金卻提高。內政部長徐國勇表示，透過租金補貼，如社會住宅、包租代管解決這些問題，讓租不起房的人租得起。
江永昌指出，之前央行打炒房，房價還是有上漲嗎？現在不動利率，卻來動稅率，是否代表房價上漲趨勢告急，痛苦指數越來越增加，才會祭出這麼大的政策，難道之前沒效果嗎？
徐國勇回應，紅單查緝已有一定效果，房價已有壓制住。財政部長蘇建榮指出，推房地合一稅是行政院健全房地產方案小組推出，是正體評估是否有潛在買盤。
江永昌說，到底持有多短期叫做短期交易，現在自然人已有持有期間在1年以內，適用45%稅率，超過2年、未逾10年，稅率20%，持有期間超過10年，稅率15%，還不夠嗎？或是是法人情況比較嚴重嗎？
蘇建榮說，目前仍在研擬中，原則上第一短期持有期間會拉長，第二也發現有些人成立投資公司，公司持有買賣房屋，課的是百分之20的營業稅，希望這部分拉到房地合一稅。
江永昌說，短期炒作聽說的版本或在野黨的版本都是四到五年，若做得對，面面俱到便支持，若用錯用過重，則會擔心房價沒有降下來，租金漲上來，現在不只是買不起問題，還有租不起問題，還有囤房稅要怎定義，台北市大安區持有2戶，和南投仁愛鄉持有10戶，要怎麼解釋？
徐國勇說，透過租金補貼，如社會住宅、包租代管解決這些問題，讓租不起房的人租得起；江永昌說，這樣繞了一圈補貼，還不如直接課徵空房稅，才是具體作法。
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