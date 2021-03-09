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去年賣屋多有賺！房地合一稅收暴增 台中最狂

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文／攝影
台中房市示意圖。記者游智文／攝影

依據財政部資料，去年全國個人房地合一稅收共119億、年增幅97%，將近一倍。六都貢獻最多為台中市，總計27.1億、年增1.65倍，台北、桃園、高雄的個人房地合一稅年增幅也翻倍。

營利事業的房地合一稅收共32.2億，雖不到個人總稅收的三成，但年增幅也高達56%。

大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡分析，去年市場資金動能強、房貸利率低，帶動房市交易價量齊揚，由於近幾年入手的賣方，買價多在相對低點，轉手多有獲利，房地合一稅收因此大躍進。

去年六都個人房地合一稅，有四都增幅超過100%，分別為台中市165%、桃園市113%、高雄市109%、台北市102%。個人稅收金額最高為台中市27.1億，第二名也非雙北，而是高雄，金額達20.3億，六都去年個人房地合一稅都在11億以上。

營利事業房地合一稅增幅最高也在台中市，年增二倍，稅收金額最高則是台北市，去年共10.8億，年增幅也高達96%。

郎美囡表示，台中市擁三多，人多、話題多且重劃區也多，交易量大幅增加，帶動房價明顯上漲，因此課到最多房地合一稅。高雄市近年輕軌、鐵路地下化等建設議題帶動，許多區域房價從1字頭挺進2字頭，屋主轉售也多有獲利。

至於境內法人的房地交易併入營利事業所得稅，最高稅率約20%，跟個人持有1年內45%、2年內35%相比，稅率低許多，短期持有出售的稅收會有明顯差異。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，房市交易熱絡觸動政府敏感神經，近期不斷有稅制改革來抑制炒房的聲音，目前雖仍在研擬階段，不過拉長年限，以及重整境內法人的稅率結構，朝野間頗具共識，未來以投資角度購屋，應慎重考量移轉與持有成本。

近年房地合一稅收(個人)。
近年房地合一稅收(個人)。
近年房地合一稅(營利事業)。
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房地合一 房市 房價

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