贈與稅報繳 留意三規定

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

什麼時候需要申報贈與稅？財政部台北國稅局表示，我國遺贈稅法採「屬地兼屬人」主義，主要有三種情形需申報贈與稅，包括境內國民贈與財產、境外國民或外國人贈與境內財產、喪失我國國籍兩年內贈與。

台北國稅局表示，依據遺贈稅法規定，贈與人在一年內贈與他人財產超過免稅額220萬元時，應在30日內向主管機關辦理贈與稅申報，依據贈與人、贈與財產所在地等分為三種情形，都要辦理申報。

首先，國稅局表示，經常住在我國境內的我國國民，無論是贈與境內或境外財產，都應該合併計算同一年度的贈與財產金額，依據「屬人主義」，應依規定課徵贈與稅。

舉例而言，甲君設籍台北市並經常居住在台灣，他把在美國的銀行存款10萬美元、在台灣的銀行存款300萬元，全都贈與兒子，這時候甲君就屬於我國境內國民，且贈與金額超過免稅額220萬元，應在匯款日後30日內向國稅局申報贈與稅。

第二種常見情形，若是居住在我國境外的國民或外國人，把我國境內財產贈送他人，根據「屬地主義」也一樣是贈與稅課徵對象，

第三種情況，贈與人自願喪失我國國籍，但在兩年內將中華民國境內或境外財產贈與他人時，也應課徵贈與稅。官員表示，這是為了避免有人透過喪失國籍來規避贈與稅。

除了贈與稅外，財政部官員表示，遺產稅也是一樣道理，兼採屬地屬人主義，只要我國境內遺產或是我國國民遺產，都必須課稅。

財政部提醒，在遺產稅方面，若被繼承人是經常居住境外國民，所適用的遺產稅扣除額將有所限制，包括親屬扣除額都將無法適用。

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