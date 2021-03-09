遺產稅申報 有條件延期

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導

去年以來由於新冠肺炎疫情，往返各國受到限制，財政部台北國稅局表示，若所有繼承人皆長期居留國外，導致遺產稅申報期程受到影響，或有其他不可抗力因素，可向國稅局申請延長遺產稅申報期限。

台北國稅局表示，有一位被繼承人甲君去年3月30日死亡，遺產稅申報期限僅至去年9月30日，不過甲君的三名子女都長期居留美國，於是子女便向國稅局申請延長期限至12月30日。

受疫情影響，直到12月底三位子女都無法入境申報，也無法取得經駐外單位驗證的委任書委託在台灣第三人代為申報，因此趕緊再向國稅局提出延長。

國稅局表示，若有正當理由不能如期申報者，應在申報期限屆滿前，以書面申請延長，並以三個月為限。但因不可抗力或其他有特殊事由者，可由稽徵機關視實際情形，以個案來認定延長期間。

國稅局 遺產稅 疫情

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