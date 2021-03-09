營業稅抵減 排除四類支出

最近適逢營業稅申報期，高雄國稅局表示，每期營業稅申報時，除了各類違規發票之外，還有四類特定類型的發票，包括交際支出、酬勞員工支出、購車支出以及涉及免稅的支出，在稅法上都有明訂，其進項發票都不能申報抵減營業稅額。

營業稅申報採進銷互抵，進項稅額可以抵減銷項稅額，官員指出，然而在《加值型及非加值型營業稅法》第19條當中，有規定好幾種不能申報抵減的進項發票類型，基本的精神便在於非關本業的支出，以及違規漏申報的支出，都不能作為進項抵稅。

除此之外，官員表示，多數營業人常忽略的，其實是「交際應酬」、「酬勞員工」等二大類支出，相關的進項發票也無法抵減營業稅，舉凡公司內部聚餐、請客戶吃飯，或是購置禮品等支出，國稅局只要看到這類發票，都會主動剔除。

官員表示，不過若是辦公室日常營運所需的耗材，像是紙張、文具，甚至是咖啡、茶葉等支出，實務上倒是會認可，讓營業人申報抵稅。

部分旅宿單據則會實質審查，向營業人確認實際用途是招待客戶、員工旅行，或只是單純的公務出差，官員表示，若確實為出差或是參與會議，營業人提出相關文件證明後，相關支出也可申報抵稅。

另一項特別的限制，在於購車支出，官員表示，稅法當中明訂「自用乘人小汽車」不能申報進項抵稅，即便是專門接送管理階層或客戶的座車，也同樣不能申報進項。

官員表示，就實務上來說，購車單據的查核重點，在於這輛車的規格，如果是「小客車」就一定會剔除，但如果是貨車或客貨兩用車，申報進項就沒有問題。

而最後一項規定，在於涉及免稅銷售額的進項，官員表示，諸如生鮮農產等銷售額，營業人銷售時可以免課營業稅，因此相應的進項支出，也就沒有稅額可以抵減。