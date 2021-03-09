營業稅抵減 排除四類支出

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

最近適逢營業稅申報期，高雄國稅局表示，每期營業稅申報時，除了各類違規發票之外，還有四類特定類型的發票，包括交際支出、酬勞員工支出、購車支出以及涉及免稅的支出，在稅法上都有明訂，其進項發票都不能申報抵減營業稅額。

營業稅申報採進銷互抵，進項稅額可以抵減銷項稅額，官員指出，然而在《加值型及非加值型營業稅法》第19條當中，有規定好幾種不能申報抵減的進項發票類型，基本的精神便在於非關本業的支出，以及違規漏申報的支出，都不能作為進項抵稅。

除此之外，官員表示，多數營業人常忽略的，其實是「交際應酬」、「酬勞員工」等二大類支出，相關的進項發票也無法抵減營業稅，舉凡公司內部聚餐、請客戶吃飯，或是購置禮品等支出，國稅局只要看到這類發票，都會主動剔除。

官員表示，不過若是辦公室日常營運所需的耗材，像是紙張、文具，甚至是咖啡、茶葉等支出，實務上倒是會認可，讓營業人申報抵稅。

部分旅宿單據則會實質審查，向營業人確認實際用途是招待客戶、員工旅行，或只是單純的公務出差，官員表示，若確實為出差或是參與會議，營業人提出相關文件證明後，相關支出也可申報抵稅。

另一項特別的限制，在於購車支出，官員表示，稅法當中明訂「自用乘人小汽車」不能申報進項抵稅，即便是專門接送管理階層或客戶的座車，也同樣不能申報進項。

官員表示，就實務上來說，購車單據的查核重點，在於這輛車的規格，如果是「小客車」就一定會剔除，但如果是貨車或客貨兩用車，申報進項就沒有問題。

而最後一項規定，在於涉及免稅銷售額的進項，官員表示，諸如生鮮農產等銷售額，營業人銷售時可以免課營業稅，因此相應的進項支出，也就沒有稅額可以抵減。

營業稅 免稅 國稅局

延伸閱讀

重手打炒房 短期持有定調五年

考試院修法 退撫基金免納營業稅估年省千萬

火燒車！國3苗栗通霄南下路段 黑色小客車起火4人逃下車

經濟日報社論／圖書免徵營業稅應回饋消費者

相關新聞

營業稅抵減 排除四類支出

最近適逢營業稅申報期，高雄國稅局表示，每期營業稅申報時，除了各類違規發票之外，還有四類特定類型的發票，包括交際支出、酬勞...

遺產稅申報 有條件延期

去年以來由於新冠肺炎疫情，往返各國受到限制，財政部台北國稅局表示，若所有繼承人皆長期居留國外，導致遺產稅申報期程受到影響...

贈與稅報繳 留意三規定

什麼時候需要申報贈與稅？財政部台北國稅局表示，我國遺贈稅法採「屬地兼屬人」主義，主要有三種情形需申報贈與稅，包括境內國民...

留抵稅額 別犯三大錯誤

每期申報的營業稅進項，可能會有部分成為「留抵稅額」，高雄國稅局指出，這項區塊很常發生申報錯誤的情形，包括金額與上期不符，...

里長舉發逃漏稅 不發獎金

檢舉逃漏稅有獎金可領，不過財政部南區國稅局表示，若舉發人是里長等具「公務員」身分者，舉發逃漏稅算是一種義務，不能核發獎金...

申報營所稅 注意五大變革

報稅季即將於5月展開，營利事業已可上網下載「109年度營所稅結算申報書」，財政部提醒，今年5月企業申報的是109年度營所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。