贊助運動賽事 全數列費用

企業各類捐贈模式當中，針對運動賽事的捐贈，有特別的節稅措施，高雄國稅局表示，企業如果向教育部申請專案核准，相關捐贈金額可以比照對政府捐贈模式，全數列為費用，不受年度捐贈額度限制。

官員指出，最近接到一件特別的諮詢案件，有企業在捐贈弱勢做公益的同時，也希望對國內運動風氣有所幫助，最後是採出資贊助弱勢團體，讓他們進場看球賽免門票的方式進行捐贈，不過這在稅務上應如何處理呢？

這一題有二個方向可以節稅，官員指出，首先，如果捐贈的對象是依法設立或登記的合格團體，符合稅法上對「教育、文化、公益、慈善機構或團體」捐贈，便可以列報為相關費用，抵減當年度最高10%應稅所得額。

其次，還可以參考《運動產業發展條例》第26條的規定，官員指出，若是購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利團體捐贈給學生或弱勢團體，這部分可以適用特別的節稅措施。

官員指出，若要採用後者方式節稅，企業報經教育部專案同意後，列報相關費用時，就可以比照對政府捐贈的模式，列費額度沒有上限，但應於捐贈時的會計年度終了後一個月內，檢附申請書及文件，向教育部申請核發捐贈證明。