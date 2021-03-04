公益捐贈節稅 留意三要點

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

營所稅申報即將到來，北區國稅局表示，企業去年若有進行公益捐贈，如果在捐贈對象、捐贈形式以及捐贈額度等三個面向，能夠符合法定要件，捐贈善行還能取得租稅優惠，抵減當年度應稅所得額。

官員指出，合格的捐贈對象，包括各類教育、文化、公益、慈善機關或團體，但必須是依《民法》總則或各類相關法令，向主管機關合法登記、立案者為限。簡單來說，若是捐贈給未立案的組織，很可能會拿不到合格的節稅憑證。

就捐贈形式來說，官員表示，現金捐贈、實物捐贈，都有節稅的效果，差別是在於抵稅金額的認定方式不同，像現金捐贈就很單純，只要申報受贈單位所提供的收據或證明即可。

而若採實物捐贈，除了要提供受贈單位的證明外，官員指出，還需要提出證明來佐證捐贈金額，以對外採購取得的實物來捐贈，就以採購時附上的統一發票或收據佐證；而如果是以企業自產商品或原有資產進行捐贈，應於帳簿中載明贈送物品的名稱、數量及成本金額，以相關成本來認定捐贈金額，不是依產品市價。

官員表示，近期因為疫情緣故，就有不少企業會採實物捐贈，像是捐贈口罩給兒福機構等，就要依相關規定來佐證捐贈金額。

最後則是捐贈額度的部分，官員指出，滿足以上要件的捐贈金額，最高可以在當年度應稅所得額的10%限度內，列報為當年度費用。舉例來說，如果甲公司今年賺了100萬元，即便十分熱心公益，全年捐贈金額合計達20萬元，最高也只能列報10萬元費用節稅。

官員指出，除了捐贈給民間團體之外，也十分歡迎企業向各級政府機關進行捐贈，應檢附的憑證及認定方式，與社福團體的模式相同，不過節稅額度沒有上限，可以全額認列為當年度費用。

疫情 口罩

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