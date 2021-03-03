疫情當前更愛台灣！ 去年捐款國庫件數創史上新高

疫情當前，更愛台灣！財政部國庫署今（3）日公布去年民眾捐款國庫情形，意外的是，去年雖逢新冠肺炎疫情，但捐款件數126件，件數創下史上最多；合計共捐了523萬元，金額則是史上第四高。

國庫署副署長顏春蘭表示，雖無法直接了解民眾捐款原因，但推測應該是疫情大敵當前，反而激發民眾愛心，讓愛心極大化，身邊有盈餘，也不吝發揮愛心，願意捐款給國庫。

國庫署官員表示，去年疫情期間，確實有接到特別多民眾洽詢，想指定捐款給衛福部，後來直接捐到國庫。

顏春蘭也表示，近年不乏有民眾持續捐款給國庫，歷年捐款次數最多的分別是朱姓善人、許姓善人、涂姓善人。

其中朱姓善人自2014年開始不間斷捐款，累積已70次，合計捐了27萬元；許姓善人自2015年開始捐贈國庫，累積已65次，合計捐了17萬元；涂姓善人則是自2014年開始捐，累積捐了40次，合計捐了42萬元，而光是2020年，涂善人就捐了14次之多。