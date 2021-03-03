房地合一短期持有年限擬延長 公會：應排除這2類人

政府打炒房政策加大，研擬將房地合一稅短期認定期間從二年延長至三年，對此不動產開發公會全聯會秘書長于俊明表示，贊成政策抑制短線投資客炒房，不過相關政策應排除生產者、亦即建商，以及參與都更之地主，且境內法人實質稅率已加計短期交易稅負，若再納入欠缺合理性。

于俊明指出，公會對於政策打炒房相當支持，不過政策適用對象應該排除生產者建商以及參與都更的地主；他分析，建商是生產者，如果加稅對象是生產者，開發商將無所適從。另外政府獎勵民眾參與都更，但都更案完工後，住戶分回房子若出售也要視同炒房投資客被課重稅，也將削弱民眾參與都更的意願，因此建議政府擬定相關政策時，應排除建商和都更地主。

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明分析，目前境內法人持有不動產獲利，光是營業所得稅20%、綜合所得稅約28%，合計實質稅率約42.4%，若再加上未分配盈餘稅5%，實質稅率將提高至45.28%。在實質稅率就已超過四成的考量，因此當年政府未將境內法人納入房地合一稅的徵收對象。

不過，此次政府研擬將境內公司法人適用房地合一稅之短期高稅率，于俊明指出，實質稅率將是45%（兩年內買賣）加上綜所稅28%，相當於60.4%高稅負，若再加計未分配盈餘5%，實質稅率將拉高至62.38%，超過六成的高稅負、欠缺合理性，建議要排除。