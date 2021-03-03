邊境管制影響稅務申報 可依前一年度方式處理

去年許多商務人士，因為疫情的關係無法自由出入境，高雄國稅局表示，財政部對此已經發布函釋，如果個人因出入境受限，影響到稅務居民的身分及課稅義務，可以向國稅局專案申請，依前一年度申報方式彈性處理。

官員指出，過去一年多以來，因應新冠肺炎疫情，各國政府採行邊境管制、限制旅行或強制檢疫等措施，可能造成個人跨境移動困難，或是於疫情期間停留於工作地點，無法返國。

在邊境管制的情況下，對於個人的稅務也可能造成影響，官員表示，依《所得稅法》第7條規定，我國認定稅務居民的方式，採用戶籍、居留天數二種認列方式，如果沒有戶籍的話，同一課稅年度內在台灣居留合計滿183天者，視為我國稅務居民，這點認定方式和大多數的國家類似。

又如果個人在台灣有固定的戶籍地址，那麼只要居住滿31天，或生活及經濟重心在我國境內者，也會視為稅務居民。

官員表示，不論是因疫情而留在台灣的外國商務人士，或是因疫情滯留海外、不便回台的國人，一旦稅務居民身分有變動，可能會讓他們面臨多國稅負。

針對此種情形，官員表示，財政部對此已發布函釋，考量邊境管制是各國政府的緊急措施，不宜因而改變個人的居住者身分，所以可以向國稅局申請，依前一年度的稅務居民認定申報，並備妥相關事證，以備國稅局未來查核認定。