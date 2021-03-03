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保稅工廠管理 四方向優化

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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為優化保稅工廠管理，財政部關務署昨（2）日表示將修正相關辦法，共四大重點，包括增加行政輔導、簡化通關、增加保稅電子化申辦項目、放寬從業人員資格。官員表示，未來修法後將可提升廠商出貨效能、節省成本，吸引投資。

關務署表示，《海關管理保稅工廠辦法》目前正在預告階段，歡迎各界表達意見，預計朝四方向修正。

首先是增加行政輔導機制，業者在向海關申請登記為保稅工廠前，可檢送工廠登記編號或工廠登記申請證明有關文件，請海關派員實地輔導，將可縮短業者申設保稅工廠時程。

其次則是簡化通關，提升業者出貨效能。原本保稅工廠在海關接管或製造新產品時，必須逐案將「製造程序說明書」送監管海關備查，但未來將可不必。

此外針對取得安全認證優質企業且評定為優級的保稅工廠，由於其管理制度較一般保稅工廠健全，也屬較低風險之廠商，因此提供通關便捷措施，可向監管海關申請免派員監毀下腳、廢料等報廢品。

不過這類保稅工廠仍應在銷毀完成隔日起14日內，在報廢清冊加註銷毀日期、地點、銷毀方式及清運出廠目的地，並檢附銷毀後貨物圖片及其他有關證明文件，以書面或電子傳輸方式送監管海關核備。

第三是增加保稅電子化申辦項目，節省業者成本，包括放寬辦理盤存相關報表可經監管海關核准以電子媒體儲存等。

第四則是放寬保稅從業人員資格限制，希望吸引人才就業。

官員表示，原本條文僅限高中或高職以上學校畢業者可取得保稅業務人員任用資格，未來放寬至同等學力鑑定考試通過者也行。

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