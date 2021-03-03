凱博觀點／台商常見的帳務稅務風險

2020年度在疫情襲擾下，大陸台商傳承退場與IPO登場均創下新高。而台商不論擬上市、轉讓股權、傳承或註銷清算，都面臨一個重要的問題--帳務清理，而這也是最耗時、最繁瑣的工作，需提早準備。

早年在大陸經營公司，為了省稅，最常操作的就是存貨。很多公司帳上存貨可能都存在有帳無物（實物已銷未入帳）或無帳有物（帳上高轉存貨）的情形，又或者經營者們從未關注過外帳的申報情形，存貨未有進銷存表也沒有定期去盤點，根本不知道帳務與實物的差異有多少。實務上，存貨清理最耗時也最困難，特別是大陸金稅三期系統實施後，發票必須載明存貨的細項資料，公司的進銷情況是否對應也全部透過大數據被稅局掌握得一清二楚，清理存貨可能會涉及補繳增值稅及所得稅的問題，不是簡單地調整成本或損失就能解決。

另外普遍存在的還有其他應收款長期未收回現象，主要產生原因可能是資金借貸、股東分紅及無發票憑證之支出等。其中對其他單位或個人的借款，涉及設算利息繳納增值稅問題，對自然人股東個人或員工個人借款超期未收回，也可能被視同對股東個人的股息紅利分配需交納20%個人所得稅或視同對員工的薪資發放而需交納個人所得稅。

當然，若是真實經營業務產生之其他應收款確實無法收回，可以依相關合同、協議或說明、催收紀錄、債務人註銷或破產證明、雙方訴訟文件及會計師專項審計報告等證明文件依法在稅前列支相關損失。

除了存貨及應收款項，其他各科目的整理也會涉及稅務及數據調整問題，而現今大陸正在加速建構以大數據為依託、以大風控為基礎、以大企業為重點、以大稽查為震懾的現代稅收徵管手段，最好依照真實的情況來做合規的操作清理，避免盲目地一刀切而使公司暴露在稅務風險之中，得不償失。

（作者是凱博聯合會計師事務所會計師）