因應疫情邊境管制影響報稅身份 可從寬認定

因應新冠肺炎疫情，各國政府採行邊境管制、限制旅行或強制檢疫等措施，及企業要求員工居家或異地辦公，可能造成個人跨境移動改變或於疫情期間停留於工作地點無法返國。不過，在台居住天數會牽動報稅時身份認定，財政部高雄國稅局表示，將因應疫情國稅局於適用所得稅法相關規定時，會就個案事實從寬協助辦理。

高雄國稅局說明，依法規定，我國境內居住個人(居住者)之認定，是以在我國境內有無戶籍及居住天數為標準。符合三大條件則屬我國居住者，第一，在我國境內設有戶籍且於課稅年度內在境內居住合計滿31天；第二，有戶籍但居住1天以上未滿31天，生活及經濟重心在我國境內；第二，在我國境內無戶籍，但於一課稅年度內在我國境內居留合計滿183天。

財政部官員表示，我國居住者5月要報綜所稅，適用5％～40％稅率，也適用最低稅負制。非居住者則是採就源扣繳，免申報最低稅負。

該局進一步說明，考量各國政府或企業採行前開相關措施屬緊急及具暫時性質，不宜因而改變個人關於居住者或非居住者身分認定，扣繳單位給付各類所得、營利事業分配股利、盈餘，或個人辦理綜合所得稅結算申報時，若對於身分認定尚有疑義者，建議可按以前年度申報方式先行申報並備妥相關事證，於稽徵機關有查核需要時提供認定。