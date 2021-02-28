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海關實名認證APP將更便民 四項精進措施研議中

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
網購進口貨物，需先下載安裝實名認證App。圖／聯合報系資料照片
網購進口貨物，需先下載安裝實名認證App。圖／聯合報系資料照片

財政部關務署今（28）日表示，為防止冒名申報、落實報關委任，海關推動實名認證措施，並持續督導建置商關貿網路股份有限公司（6183）改善實名認證EZ WAY APP

關務署表示，實施期間收到民眾反映使用APP之回饋意見及建議，為妥處民眾反映意見與建議，關務署去年底成立實名認證APP專案小組，並邀請關貿公司共同參與，現已完成多項APP優化措施改版作業，後續將持續精進改善。

關務署表示，後續將有四項精進措施研議改版中，包括開放持居留證外籍人士得使用APP、提供盲胞使用APP之語音功能、簡化APP冒名檢舉案件處理程序、開放一般申報(X4)進口稅費線上支付等。

關務署進一步表示，截至今年2月底，針對民眾反映問題與建議，APP已完成五項優化措施改版。

第一，針對無法得知稅費資訊，已於APP增加稅費查詢功能，民眾可透過APP查詢快遞進口稅費；第二，針對註冊須拍攝身分證上傳有個資疑慮，已調整註冊流程，如手機門號申請人為使用者本人無須拍攝上傳身分證。

第三，針對民眾註冊及使用障礙，已增加註冊前須先閱讀使用說明圖卡程序及多項操作提示說明（含關貿公司客服電話），民眾如遇操作錯誤致無法進行註冊或使用時，可參考提示說明或逕洽關貿公司協助。

第四，針對身分證影像辨識失敗，則持續蒐集辨識失敗原因，協請系統商提升影像辨識正確率；第五，APP評論的回應過度制式，已請關貿公司逐筆回覆民眾評論並提供聯絡電話，提升客服品質及效率等優化措施。

關務署表示，海關與APP建置開發業者將持續蒐集民眾反映問題與建議，積極研議優化改善措施，以提升APP使用便利性，並擴大APP服務功能與範圍，使民眾能無障礙的使用APP便利通關服務。

APP 身分證 海關

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