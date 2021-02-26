陸廠轉讓接班 當心潛在所得稅

新冠肺炎疫情，可能讓台商萌生退位接班的念頭，資誠聯合會計師事務所今（26）日提醒，中國大陸雖然沒有遺產及贈與稅的規定，但是若想將廠房贈與給接班人，卻可能被視為所得，讓受贈方被課徵20%所得稅，呼籲台商應及早尋求專業規畫。

資誠兩岸商務與稅務會計師徐丞毅指出，早期許多台商以個人名義取得中國大陸房地產，做為員工宿舍、廠房及自住等用途。隨著年紀逐漸增長，當心中萌生資產傳承或接班計劃的念頭時，房地產的價值早已增值數十倍。

徐丞毅表示，過往台商認為大陸沒有遺贈稅的規定，覺得不用急於將房產移轉或傳承給下一代的迷思，遲遲未將房地產辦理移轉過戶或出售，但像是贈與辦公室、工廠等房產，都可能不適用大陸免稅規定，害得受贈人須於大陸申報「偶然所得」繳納20%的個人所得稅及其他稅費。

資誠稅務諮詢顧問公司董事鄭策允表示，如果房地產所有權人是台灣稅務居民，境內外的遺產或贈與，也都是《遺產及贈與稅法》的課稅範圍，要留意相關申報及納稅義務。

鄭策允表示，台商評估傳承大陸房地產時，可思考由境外控股公司，間接透過大陸子公司持有房地產的所有權，便於集中管理；至於高資產人事習慣的信託模式，目前在大陸較不常見，實務上還是要讓海外信託持有境外公司控股為主。

鄭策允表示，大陸不動產所帶來的收益，課稅規定也因個人持有方式不同而異，提醒台商應及早準備，並評估相關稅務與法律風險。