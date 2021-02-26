聽新聞
test
0:00 / 0:00

提列法定盈餘公積 有新規

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

盈餘分配是股東會的大事，安永聯合會計師事務所表示，今年相關規定有項細節修正，公司財會人員要留意，在計算法定盈餘公積時，今年還要把各項可能會影響當年度未分配盈餘的變動數，與稅後淨利一併納入計算。

因應新的年度到來，安永舉辦線上稅務論壇分享今年召開董事會、股東會的注意事項，安永稅務服務部副營運長沈碧琴表示，每年的盈餘分配，不僅是企業表現年度成果的時刻，也是股東常會的重要議案之一，然而去年經濟部發布一項解釋令，將對今年盈餘分配的計算有所影響。

沈碧琴表示，以往提列法定盈餘公積時，計算基礎比較單純，只要用當期稅後淨利來計算即可，不過在新版規定當中，諸如財會準則版本變動、公司的福利政策改變、投資項目造成的股東權益調整等，這些可能會影響當年度未分配盈餘的變動，也要跟稅後淨利一併納入計算。

沈碧琴指出，由於提列法定盈餘公積要加入以上項目，必須提列公積的金額將會有變動，也會進而影響股東們能夠分配的金額，以及應繳納的未分配盈餘稅，雖然是項很細節的變動，仍要提醒企業留意。

雖然新版本計算方式較為複雜，沈碧琴提醒，財會人員應仔細確認，各別變動項目，如果曾在過去有所提列，那麼在提列新一期法定盈餘公積時，就可以免納入計算。

股東會 安永

延伸閱讀

國票金併安泰銀未先溝通 金管會將查有效性

國票金擬併安泰銀 金管會將審視董事會通過的有效性

藻礁公投連署／經濟部狂發圖卡護三接 環團籲開聽證會「讓真相浮現」

藻礁公投連署／行政院：三接選址改台北港 恐造成北部地區電力缺口

相關新聞

囤房稅修法 財部從長計議

為回應外界質疑，財政部昨天首次公布全國實際囤房情形，精準分析全國個人房屋稅籍歸戶統計，找出真正囤房、可能是未來囤房稅潛在...

浩鼎內線案 五人判無罪

浩鼎（4174）董事長張念慈等五人被控內線交易案，經一、二審都判決無罪後，台灣高檢署決定不上訴，全案無罪確定。浩鼎多年的...

資產公益信託 有條件

若想透過信託做公益，北區國稅局表示，在捐贈財產之前，須先完成遺產或贈與稅申報，取得不課稅證明書後，才可以向主管機關辦理移...

提列法定盈餘公積 有新規

盈餘分配是股東會的大事，安永聯合會計師事務所表示，今年相關規定有項細節修正，公司財會人員要留意，在計算法定盈餘公積時，今...

虧損企業漏報所得 照罰

即便公司去年沒賺錢，報稅時仍要小心漏報罰則，中區國稅局表示，就算當年度因為虧損、享有租稅優惠，導致沒有應納稅額，如果被國...

信託傳承財富 三情況要稅

高資產人士運用家族信託傳承財富，當心三種情況可能被課贈與稅，中區國稅局表示，只要信託契約讓他人受益，包括立約時、契約中變...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。