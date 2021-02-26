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提列法定盈餘公積 有新規
盈餘分配是股東會的大事，安永聯合會計師事務所表示，今年相關規定有項細節修正，公司財會人員要留意，在計算法定盈餘公積時，今年還要把各項可能會影響當年度未分配盈餘的變動數，與稅後淨利一併納入計算。
因應新的年度到來，安永舉辦線上稅務論壇分享今年召開董事會、股東會的注意事項，安永稅務服務部副營運長沈碧琴表示，每年的盈餘分配，不僅是企業表現年度成果的時刻，也是股東常會的重要議案之一，然而去年經濟部發布一項解釋令，將對今年盈餘分配的計算有所影響。
沈碧琴表示，以往提列法定盈餘公積時，計算基礎比較單純，只要用當期稅後淨利來計算即可，不過在新版規定當中，諸如財會準則版本變動、公司的福利政策改變、投資項目造成的股東權益調整等，這些可能會影響當年度未分配盈餘的變動，也要跟稅後淨利一併納入計算。
沈碧琴指出，由於提列法定盈餘公積要加入以上項目，必須提列公積的金額將會有變動，也會進而影響股東們能夠分配的金額，以及應繳納的未分配盈餘稅，雖然是項很細節的變動，仍要提醒企業留意。
雖然新版本計算方式較為複雜，沈碧琴提醒，財會人員應仔細確認，各別變動項目，如果曾在過去有所提列，那麼在提列新一期法定盈餘公積時，就可以免納入計算。
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