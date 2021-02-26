資產公益信託 有條件

若想透過信託做公益，北區國稅局表示，在捐贈財產之前，須先完成遺產或贈與稅申報，取得不課稅證明書後，才可以向主管機關辦理移轉登記。

官員表示，《遺產及贈與稅法》當中，針對「公益信託」的模式有特別規定，相關財產贈與可以不計入遺產或贈與總額，換句話說，就等於是免徵遺產稅及贈與稅。

要符合免稅要件有三，官員表示，首先，受託人必須是專門的信託業者；其次，公益信託除了支付目標的公益費用，不可以給予特定人特殊利益；第三，信託關係在解除、終止或消滅後，信託財產必須移轉給各級政府，或是基於類似公益目的法人或公益信託。

官員指出，由於公益信託相當於免稅，因此國稅局要特別把關，當納稅義務人提供財產成立、捐贈或加入公益信託，必須要主動向國稅局提出申報，等到國稅局核發「不計入贈與總額」或「不計入遺產總額」證明書之後，才有資格辦理移轉。

除了國稅局外，包括地政事務所、監理機關、集保結算所、期貨交易所、銀行等公私事業單位，在受理民眾辦理公益信託財產移轉登記時，也都有義務把關。