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股票信託給兒子領錢 當心「三種狀況」被課贈與稅

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
高資產人士運用家族信託傳承財富，當心三種情況可能被課贈與稅。聯合報記者杜建重／攝影
高資產人士運用家族信託傳承財富，當心三種情況可能被課贈與稅。聯合報記者杜建重／攝影

高資產人士運用家族信託傳承財富，當心三種情況可能被課贈與稅，中區國稅局表示，只要信託契約讓他人受益，包括立約時、契約中變更，以及追加信託財產等情況，都視為贈與，應申報贈與稅。

官員表示，最近股市投資熱絡，有些金字塔頂端的高資產家庭，會選擇運用信託的方式投資，譬如找銀行規畫股利贈與信託，讓家人也能享受到股市投資的獲利。

然而在這種特別的信託關係中，就會涉及到贈與稅的議題，官員表示，依照《遺產及贈與稅法》第5-1條規定，信託關係當中，如果涉及到下列三種情形，將依法課徵贈與稅。

官員表示，第一種情況比較單純，就是在信託契約立約時，就明訂信託利益的受益人為他人，不是委託人；第二種情況，則是在原有的自益信託契約當中，把受益人的角色，變更為非委託人的他人。

至於第三種情況，比較像是前二種情況的延續，官員指出，如果信託契約的受益人已經是他人，那麼當委託人追加信託財產，就會讓受益人（非委託人）享有信託利益增加，因此其增加財產價值的部分，也要歸類於贈與行為。

以股票信託為例，官員表示，先前審核到一件張先生的案件，他在2019年底，用名下的股票財產成立信託契約，原本明定到期時，是以本人為信託利益的受益人；不過在2020年中，他決定變更受益人，讓兒子獲取未來的信託利益。

官員表示，這種情形便符合第二種情況，變更受益人的行為，相當於將原本享有的信託利益，贈與到兒子身上。

無論是上述三種模式的任何一種，官員表示，應於贈與事實的發生日起算，於30天內申報贈與稅，贈與金額的部分，則是依遺贈稅法第10-2條規定計算。

贈與稅 遺產

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