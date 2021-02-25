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公司虧錢免繳稅 國稅局：有漏報照樣罰

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

即便公司去年沒賺錢，報稅時仍要小心漏報罰則，中區國稅局表示，就算當年度因為虧損、享有租稅優惠，導致沒有應納稅額，如果被國稅局查獲有漏報所得，還是會依規定倍數處罰。

官員指出，最近國稅局收到虛報薪資扣繳憑單的檢舉案件，循線調查之後，發現申報憑單的源頭公司，在去年申報營所稅時，也同樣列報該筆薪資費用。

雖然是檢舉案件，還是給公司一個說明的機會，官員指出，可惜這間公司仍然無法提供該員工有確實任職、公司有確實給付薪資的證明資料，最後還是將此案認定為虛列薪資行為，合計剔除當年度的營業費用59萬元。

不過問題來了，這間公司在當年度其實沒有賺錢，帳面上甚至有100萬元左右的虧損，就算剔除相關費用後，仍處於虧損狀態，不用繳稅。

官員表示，針對此種情況，仍然有裁罰的必要，依據《所得稅法》第110條規定，營利事業即便因為獎勵免稅或營業虧損，導致加計短漏報的所得額後，仍然無應納稅額，應就短漏的所得部分，依當年度適用的營所稅稅率計算，處二倍以下的罰鍰。

不過為避免對虧損企業落井下石，官員表示，此類案件因為沒有直接課到稅，因此漏稅罰也訂有上限，最高不得超過9萬元，最低不得少於4,500元。

官員提醒，諸如此案薪資類的案件，很容易從資料勾稽上發現不正常的資料，如果真的只是企業內部申報的疏失，可以在未經檢舉、未經調查人員進行調查之前，主動向國稅局更正，便可依《稅捐稽徵法》第48-1條規定免罰。

薪資 國稅局 營所稅

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