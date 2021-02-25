財政部首度公布「囤房」情形 全台48萬人擁非自住住家

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（25）日首度公布實際「囤房」情形，根據房屋稅籍資料，並排除自住、地下室、騎樓、公益出租人等情況後，全台實際擁有非自住住家房屋者，去年共48萬人，較前年成長2.5萬人。賦稅署表示，如何定義囤房、實際房屋取得情況、城鄉差距，都還要進一步分析，在囤房稅政策評估上仍須更細緻的評估。

財政部今日大動作召開記者會，包括常務次長李慶華、賦稅署署長許慈美、統計處處長蔡美娜、財政資訊中心主任張文熙，皆出席記者會，說明房屋稅籍資料統計。

財政資訊中心日前公布房屋稅籍全國歸戶資料，外界解讀約804萬人為有殼族，其中持有四戶以上的大戶有近32萬人，甚至有近2萬人是擁有十房以上的大戶。

不過李慶華今日表示，日前公布的房屋稅籍資料，事實上包含地下室、騎樓、頂樓棚架以及升降機等構造物，難以就此解讀外界關注的囤房情形。

因此財政部進一步分析房屋稅籍個人歸戶情形，並排除地下室、共有、營業、自住住家用（含公益出租）、部分面積非自住住家用等情形，而得到「最接近」實際囤房情況的「非自住住家用」房屋稅籍資料。

根據資料，去年約有48.2萬人擁有一戶以上非自用的住家房屋，較前年的45.7萬人增加2.5萬人。囤房人數增加，主要是囤房一戶的人變多，一年間約成長2.4萬人；囤房兩戶者增加1,435人。

李慶華表示，擁有非自住住家一戶的人還是占多數，所謂「囤房」如何定義？擁有幾戶非自住住家才算囤房？還要再仔細分析，同時也要去看這些房子到底實際情況是如何，是集中在都會區或偏鄉，是因為繼承祖厝還是實際囤房炒作，這些問題都要進一步了解。

許慈美則表示，若觀察比率，去年除了持有非自住一戶者比率微增外，持有更多非自住戶數的比率其實是下降的，囤房稅政策需要更精確的資料分析。

房屋稅 李慶華

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