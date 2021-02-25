去年售屋 今年繳稅增加

經濟日報 / 記者翁至威／台北報導
圖／經濟日報提供
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財政部昨（24）日公告「109年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，去年出售舊制房屋、今年申報所得稅適用。由於房市熱絡，六都多數行政區調高所得標準，又以台中市南屯區、台南市新市區兩行政區分別調高5個百分點，調幅最高。這也是房地合一稅上路以來，調整幅度最高、調整範圍最大的一次。

去年房市熱絡，賦稅署副署長李怡慧昨日表示，為合理反映各地區房價漲幅，109年度個人出售房屋財交所得計算規定，部分地區較108年度有所調升，主要分為兩類。

首先，若可取得成交價，但無法證明成本的「高價住宅」，109年度的計算標準，就是將成交價「屬房屋收入」部分乘以17%，較108年提升2個百分點，這也是這項標準首次調升。

至於高價住宅標準則維持不變，台北市為房地總成交金額7,000萬元以上，新北市6,000萬以上，其他地區則是4,000萬元以上。

第二類是除了前述情況外的其餘舊制房屋，其交易所得則是按「房屋評定現值」的一定比例計算。李怡慧表示，考量去年部分地區新建案交易熱絡、房價上漲，及部分地區多年未調等，這次分別調增所得標準1到5個百分點。

據公告資料，台南新市、台中南屯調高5個百分點，調高最多，顯現這兩處交易熱絡；其次包括桃園大園、新屋及觀音區、高雄岡山、橋頭、路竹、鳥松、仁武、宜蘭礁溪、羅東等共十區域，分別調高4個百分點；此外還有16區調高3個百分點。

房地合一課稅制度自2016年上路，個人出售房地，依據取得時間點不同，分為舊制及房地合一稅新制課稅。

房地合一 房市 財政部

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