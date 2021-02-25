三倍券兌付 只到3月底

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

財政部國庫署提醒全國中小企業，去年若響應振興政策，從消費者手上拿到振興三倍券，兌付現金期限即將在3月底截止，提醒業者儘快前往金融機構辦理。

官員指出，消費者使用振興三倍券的期限，已經於去年12月31日截止，不過對於收到紙本三倍券的商家而言，財政部給予比較寬裕的時間，最晚可以在今年3月31日以前，將收到的三倍券兌付為現金。

從相關統計可以發現，全台約占98.3%的民眾都有領取三倍券，總發放張數約1.9億餘張，隨著兌付期限將至，大多數商家都已經將三倍券兌回現金。

官員表示，估計至少還有161萬張三倍券，尚未由財政部合作的金融機構回收，換算成實際金額，大約有5億餘元現金，若未於3月底前完成兌付，將失去效力。

官員表示，目前全國共有60家金融機構、信用合作社、農漁會信用部、郵局等單位，皆可受理店家兌換三倍券，為避免商家在農曆春節前夕繁忙，特別將兌付期限，放寬到今年3月31日。

三倍券 財政部

延伸閱讀

房市熱 高價住宅房屋所得標準首次調高至17%

香港發給民眾1.8萬元消費券 號稱完勝台灣三倍券

房地合一稅 2方向修法

民眾檢舉486先生偽造三倍券 半年後調查局終於回應了

相關新聞

去年售屋 今年繳稅增加

財政部昨（24）日公告「109年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，去年出售舊制房屋、今年申報所得稅適用。由於房市熱...

節能電器獎勵 延長兩年

為了鼓勵民眾購買節能家電，共同節能減碳，自二○一九年六月十五日起，民眾購買能源效率分級第一級或第二級新電冰箱、冷暖氣機或...

歐盟稅務黑名單 盯上星、港

歐盟近日公告最新稅務黑名單，安侯建業聯合會計師事務所指出，雖然本次名單較無太大變化，但台商應留意，香港、新加坡等低公司稅...

私人借貸遭遇拖欠還款 一次取回本息留意稅事

私人間借貸必須特別小心，台北國稅局表示，如果債務人連年遲遲未還款，多年後才一次索回本息，將大幅增加受領年度所得，導致被課...

三倍券兌付 只到3月底

財政部國庫署提醒全國中小企業，去年若響應振興政策，從消費者手上拿到振興三倍券，兌付現金期限即將在3月底截止，提醒業者儘快...

中小企研發抵減 受理申請

全台廣大的中小企業注意，台北國稅局表示，即日起至5月底前，已經開始受理中小企業研發投資抵減申請，可以留意申請資格、抵減金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。