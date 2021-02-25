三倍券兌付 只到3月底

財政部國庫署提醒全國中小企業，去年若響應振興政策，從消費者手上拿到振興三倍券，兌付現金期限即將在3月底截止，提醒業者儘快前往金融機構辦理。

官員指出，消費者使用振興三倍券的期限，已經於去年12月31日截止，不過對於收到紙本三倍券的商家而言，財政部給予比較寬裕的時間，最晚可以在今年3月31日以前，將收到的三倍券兌付為現金。

從相關統計可以發現，全台約占98.3%的民眾都有領取三倍券，總發放張數約1.9億餘張，隨著兌付期限將至，大多數商家都已經將三倍券兌回現金。

官員表示，估計至少還有161萬張三倍券，尚未由財政部合作的金融機構回收，換算成實際金額，大約有5億餘元現金，若未於3月底前完成兌付，將失去效力。

官員表示，目前全國共有60家金融機構、信用合作社、農漁會信用部、郵局等單位，皆可受理店家兌換三倍券，為避免商家在農曆春節前夕繁忙，特別將兌付期限，放寬到今年3月31日。