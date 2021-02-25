私人借貸遭遇拖欠還款 一次取回本息留意稅事

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

私人間借貸必須特別小心，台北國稅局表示，如果債務人連年遲遲未還款，多年後才一次索回本息，將大幅增加受領年度所得，導致被課徵高額綜所稅

官員指出，前陣子發現，有件拖欠十多年的欠款，可能害金主面臨高額重稅。甲君在2006年借了2,000萬元給乙君，雙方約定按月息1%收取利息，但乙君每年都沒有實際支付利息，甚至為了周轉，2017年又向甲君借了500萬元。最後，甲君要求乙君2018年一次清償本息，當年度才終於回收到4,000萬元左右，此時卻衍生課稅問題。官員指出，對國稅局來說，他就是在同一個年度漏報1,500萬元利息收入（4,000萬元-2,500萬元本金成本）。若依當年度綜所稅最高級距40%稅率換算，甲君將被補稅600萬元。

綜所稅 國稅局

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