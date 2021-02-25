歐盟稅務黑名單 盯上星、港

歐盟近日公告最新稅務黑名單，安侯建業聯合會計師事務所指出，雖然本次名單較無太大變化，但台商應留意，香港、新加坡等低公司稅地區，已經開始受到歐盟緊盯。

安侯建業稅務投資部會計師林棠妮指出，歐盟於本周頒布最新版本的租稅不合作國家名單，主要變化在於將多明尼加納入黑名單，而巴貝多則從黑名單除名，土耳其則歷經多番交涉，目前還維持在觀察名單當中。

以台商愛用的境外公司據點而言，林棠妮表示，包括開曼群島、BVI及百慕達等三個地區，本次都未被列入黑名單當中；然而值得注意的是，在討論過程當中，許多歐盟會員國都認為，本次名單未能涵蓋大部分低稅率國家，更點名香港、新加坡、荷蘭及盧森堡等地區，也是未來租稅合作上應留意的對象。

林棠妮指出，包括開曼群島、BVI等地，近期都配合歐盟建立經濟實質規範，台商或許對荷蘭、盧森堡較不熟悉，但是卻很多轉移陣地到香港或新加坡設立公司，如果歐盟開始盯上當地的避稅行為，對台商而言就是個警訊。

林棠妮表示，相關地區由於離岸所得免稅制度，其實已被歐盟關注一陣子，近年來國際合作針對移轉訂價的查核，相關資訊揭露及交換制度日漸成熟，假設仍有「無根台商」，應開始評估，選擇合適地區落地納稅。