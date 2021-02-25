歐盟稅務黑名單 盯上星、港

經濟日報 / 記者程士華／台北報導

歐盟近日公告最新稅務黑名單，安侯建業聯合會計師事務所指出，雖然本次名單較無太大變化，但台商應留意，香港、新加坡等低公司稅地區，已經開始受到歐盟緊盯。

安侯建業稅務投資部會計師林棠妮指出，歐盟於本周頒布最新版本的租稅不合作國家名單，主要變化在於將多明尼加納入黑名單，而巴貝多則從黑名單除名，土耳其則歷經多番交涉，目前還維持在觀察名單當中。

以台商愛用的境外公司據點而言，林棠妮表示，包括開曼群島、BVI及百慕達等三個地區，本次都未被列入黑名單當中；然而值得注意的是，在討論過程當中，許多歐盟會員國都認為，本次名單未能涵蓋大部分低稅率國家，更點名香港、新加坡、荷蘭及盧森堡等地區，也是未來租稅合作上應留意的對象。

林棠妮指出，包括開曼群島、BVI等地，近期都配合歐盟建立經濟實質規範，台商或許對荷蘭、盧森堡較不熟悉，但是卻很多轉移陣地到香港或新加坡設立公司，如果歐盟開始盯上當地的避稅行為，對台商而言就是個警訊。

林棠妮表示，相關地區由於離岸所得免稅制度，其實已被歐盟關注一陣子，近年來國際合作針對移轉訂價的查核，相關資訊揭露及交換制度日漸成熟，假設仍有「無根台商」，應開始評估，選擇合適地區落地納稅。

歐盟 台商 黑名單

延伸閱讀

歐盟25日視訊峰會 聚焦疫苗生產及接種證書

德國人不敢打AZ疫苗 歐盟執委會主席：樂於施打

多明尼加列入租稅黑名單 KPMG提醒台商勿游走免稅天堂

中歐投資協定除外 歐盟：很多事情可與拜登合作

相關新聞

去年售屋 今年繳稅增加

財政部昨（24）日公告「109年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，去年出售舊制房屋、今年申報所得稅適用。由於房市熱...

節能電器獎勵 延長兩年

為了鼓勵民眾購買節能家電，共同節能減碳，自二○一九年六月十五日起，民眾購買能源效率分級第一級或第二級新電冰箱、冷暖氣機或...

歐盟稅務黑名單 盯上星、港

歐盟近日公告最新稅務黑名單，安侯建業聯合會計師事務所指出，雖然本次名單較無太大變化，但台商應留意，香港、新加坡等低公司稅...

私人借貸遭遇拖欠還款 一次取回本息留意稅事

私人間借貸必須特別小心，台北國稅局表示，如果債務人連年遲遲未還款，多年後才一次索回本息，將大幅增加受領年度所得，導致被課...

三倍券兌付 只到3月底

財政部國庫署提醒全國中小企業，去年若響應振興政策，從消費者手上拿到振興三倍券，兌付現金期限即將在3月底截止，提醒業者儘快...

中小企研發抵減 受理申請

全台廣大的中小企業注意，台北國稅局表示，即日起至5月底前，已經開始受理中小企業研發投資抵減申請，可以留意申請資格、抵減金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。