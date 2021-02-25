中小企研發抵減 受理申請

全台廣大的中小企業注意，台北國稅局表示，即日起至5月底前，已經開始受理中小企業研發投資抵減申請，可以留意申請資格、抵減金額及申請程序等三大重點，為企業爭取到合法節稅額度。

官員表示，中小企業研發投資抵減規定，法源依據是《中小企業發展條例》及其子法規，因此首先就資格方面，申請人應符合中小企業的定義，包括設有公司登記或商業登記，且實收資本額在新台幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人的事業。

滿足中小企業的客觀條件後，第二項重點可留意抵減金額，官員指出，這方面大致上與《產業創新條例》的規定類似，中小企業可以在當年度研發支出金額15%限度內，抵減同年度應納營所稅額，或於支出金額10%限度內，抵減當年度起算三年內各年度營所稅額；以上二種方式擇一適用，不過抵減的最高上限，不能超過當年度營所稅額30%。

跟產創研發抵減不同之處，官員表示，從法規上解釋，產創條例要求「高度創新」。

而中小企業發展條例，僅要求「一定程度創新」，不過就實務上而言，最終還是要回到主管機關經濟部的裁量。

第三大須留意的重點，在於申請程序方面，官員指出，一般來說，像是全職研發人員的薪資，這部分可以不必送專案申請，但包括購置研發專用技術、特殊性資料庫、軟體程式及系統，委託國外研發費用支出，以及跨國共同研發支出等，就必須要申請專案認定，建議企業在提出申請案時，應併案提出。

官員表示，觀察過去申請研發抵減的案件，其實絕大多數都是製造業提出申請，但不限於傳產，有些符合中小企業標準的科技業，也會提出申請案。

欲申請抵減的業者，依法要在營所稅申報前三個月至申報截止日前提出，官員表示，通常也就是每年的2月至5月期間，應把握時機提出申請。