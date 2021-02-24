個人長期放貸 當心一次清償高額重稅

私人間借貸必須特別小心，台北國稅局表示，如果債務人連年遲遲未還款，多年後才一次索回本息，將大幅增加受領年度所得，導致被課徵高額綜所稅。

官員指出，前陣子查核綜所稅申報案發現，有件拖欠十多年的欠款，可能害金主面臨高額重稅，甲君在2006年借了2,000萬元給乙君，雙方約定按月息1%收取利息，但其實乙君礙於資金需求，每年都沒有實際支付利息，甚至為了周轉，2017年又再向甲君借了500萬元。

等到最後，甲君實在受不了了，要求乙君2018年一次清償本息，當年度才終於回收到4,000萬元左右，此時卻衍生課稅問題。官員指出，私人間借款並收取利息，應主動申報綜合所得，但是甲君卻沒有如實申報，對國稅局來說，他就是在同一個年度漏報了1,500萬元利息收入（4,000萬元-2,500萬元本金成本）。

若依當年度綜所稅最高級距40%稅率換算，甲君將被補稅600萬元，而且還要額外面對漏稅罰則，可能會按所漏稅額，處以二倍以下罰鍰。

官員表示，綜所稅跟營所稅的計算原則不同，以借貸關係為例，公司放貸並回收款項，可以將利息所得分別認列在各個應當發生的年度，然而在綜所稅方面，卻要以收付實現為原則，所得年度的認定，以所得實現日期為準。

因此在此案當中，官員指出，金主要特別小心，借款方若拖欠還款行為，衍生相關利息，將一併算在收取利息的年度，如果取得利息後又漏未申報，將可能會面臨補稅加罰。