蘇揆拍板 節能家電退稅優惠延長兩年
節能家電貨物稅退稅優惠原定在2021年6月14日到期，行政院長蘇貞昌今（24）日宣布，在今天聽取財政部報告後，他正式拍板，節能電器獎勵將延長兩年，在2023年6月14日前都還來得及，省電還能享福利。
為鼓勵民眾購買節能家電，響應節能減碳，自2019年6月15日起，民眾購買能源效率分級第一級或第二級新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，每台最高減徵貨物稅2,000元，實施期限至今年6月14日。
而財政部在22日預告《貨物稅條例》修正，讓節能家電減徵貨物稅優惠，可延長兩年到2023年6月14日，各項適用條件均不變，民眾小確幸延續。財政部也表示，該案預告期到今年3月15日，預告期間歡迎各界表達意見。
僅短短兩天的時間，蘇揆就拍板此項修正。蘇揆在臉書表示，不知道民眾有沒有注意到，這幾年買有節能標章的家電，不只可以省下電費賺一筆，政府還透過舊換新補助、免徵貨物稅，讓您多賺兩筆。
蘇揆宣布，他今日聽取財政部報告後正式拍板此案，節能電器獎勵將延長兩年，2023/6/14前都還來得及，並強調「省電還能享福利，請大家告訴大家。」
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