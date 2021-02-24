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日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

肯定財政優異！穆迪首度調升我國信用評等展望

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（24）日表示，國際信用評等機構穆迪（Moody’s）投資者服務公司（下稱穆迪）今（24）日發布新聞，確認維持我國主權信用評等Aa3，並將展望由「穩定」調升為「正向」。

財政部表示，此次是穆迪1994年第一次發布對我國主權信用評等以來，首度調升評等展望，展望「正向」表示一年內可能調升評等。

財政部表示，穆迪肯定我國因應疫情的財政優異表現，有效促進經濟迅速回復常軌，預期我國2021年財政赤字占GDP比率可望由2020年2.1%降至1%，明顯低於同為國家信用評等Aa等級國家之3%至5%。此外，政府嚴守公共債務法債限相關規定，也使我國較其他國家更具因應突發衝擊之財政緩衝能力。

財政部表示，穆迪認為我國受惠於全球對半導體強勁需求，高科技產品出口推升經濟動能，加上疫情控制得宜及實施相關因應措施，並成功處理美中貿易戰升溫影響，顯示政府治理能力優於預期；另我國彈性匯率政策及豐厚外匯存底，均有助於提高貨幣及總體經濟政策之有效性。

財政部表示，因應國際政經情勢變動及全球疫情發展，該部積極推動彈性調節防疫物資、資金寬緩及稅務協助、提供投融資方案等措施，協助國人渡過難關，穩定國內經濟情勢，且為維持財政穩健與韌性，將賡續審慎管理國家財政，同時逐步推展稅制改革，厚植國家發展實力。

財政部 疫情

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