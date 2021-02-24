去年出售舊制房屋所得標準調高 南屯、新市調幅最大

財政部今（24）日公告「109年度個人出售房屋之財產交易所得計算規定」，去年出售舊制房屋、今年申報所得稅適用，由於房市熱絡，六都多數行政區皆調高所得標準，又以台南市新市區、台中市南屯區兩行政區分別調高5個百分點，調幅最高。這也是房地合一稅上路以來，調整幅度最高、調整範圍最全面的一次。

房地合一課稅制度自2016年上路，個人出售房地，依據取得時間點不同，分為舊制及房地合一稅新制課稅。適用新制案件，必須在所有權移轉登記次日起算30日內申報；但若屬舊制案件，則是在隔年5月申報綜合所得稅時，列為財產交易所得併入綜所稅申報。

針對舊制案件，若可明確知道實際交易價格及原始取得成本，就是以實際情況「賣價減成本」來核實課稅；但若無法舉證，就是依據財政部每年公布的個人出售房屋財交所得標準來設算課稅。

去年房市熱絡，賦稅署副署長李怡慧今日表示，為合理反映各地區房價漲幅，109年度個人出售房屋財交所得計算規定，較108年度有所調整，主要分為兩類。

首先，若可取得實際交易金額，但無法證明成本的「高價住宅」，109年度的計算標準，就是將「屬房屋收入」部分乘以17%，較108年提升2個百分點。至於所謂高價住宅標準則維持不變，台北市為房地總成交金額7,000萬元以上，新北市6,000萬以上，其他地區則是4,000萬元以上。

第二類是除了前述情況外的其餘舊制房屋，其交易所得設算則是按「房屋評定現值」的一定比例計算。李怡慧表示，考量去年部分地區新建案交易熱絡、房價上漲，及部分地區多年未調等，這次分別調增所得標準1到5個百分點。

據公告資料，台南新市、台中南屯調高5個百分點，調高最多；其次包括桃園大園、新屋及觀音區、高雄岡山、橋頭、路竹、鳥松、仁武、宜蘭礁溪、羅東等共十區域，分別調高4個百分點；此外還有16區調高3個百分點。

而台北市計算標準這次全面提高1個百分點，8,000萬以上的高級住宅，依房屋評定現值47%計算，其餘則按42%計算。