錯開發票按正確金額罰款1% 一年內兩次免罰

台南一家牛排店賣出430元餐飲，錯開出30萬420元的發票，南區國稅局官員說，店家只要向所屬稽徵所報備並更正即可，仍按430元收20元營業稅。首次錯開免罰，如果是一年內的第三次錯開發票，罰款1,500元。

如果牛排館常錯開發票，一年內錯開三次以上，第三次起就要受罰。官員說，一年是指第一張錯開發票起一年，例如2021年2月8日錯開第一張發票，在2022年2月7日前總計錯開三次，第三次要受罰。怎麼罰？官員指出，以正確金額為處罰基準，按統一發票所載銷售額處1%罰鍰。

假設錯開發票的那一張，正確金額是430元，這是含稅價格，要先反推銷售額，430元÷（1＋5%）＝409.52元。四捨五入取410元，410元銷售額×1%＝4.1元。官員說，「罰款是4.1元。但罰款訂有下限，最低罰款是1,500元，所以會罰1,500元。」也訂有處罰上限，上限是1.5萬元。

牛排店錯開發票，擔心要繳1.43萬多元的營業稅，急尋消費者取回發票，其實，國稅局不會要店家繳1.43萬多的營業稅。開錯發票，店家大驚，官員卻淡淡的說：「常有的事。」只是對店家來說第一次發生，不知如何處理，才會驚惶失措。

官員說，以台南牛排店誤開發票為例，當然最好是能取回錯開發票作廢，重開一張。但是消費者如果是付現，吃完就走，恐怕也很難找回。這時，應儘速主動向所屬國稅局的分局或稽徵所報備開錯了，並更正實際交易資料。

官員說，這個報備更正的程序很簡單，店家說開錯了，國稅局查核一下，認為消費者不可能吃到30萬元，就認了。店家主張正確發票金額應為430元，國稅局就相信了，不會去質疑。

之後，按430元認定應繳營業稅20元。430元÷（1＋5%）×5%=20.476元。官員說，營業稅金額是四捨五入，稅額是20元。

官員再次強調，錯開發票不用緊張，更正報備即可，國稅局不會硬要按收銀機統計金額計算營業額，而會按更正金額計算。