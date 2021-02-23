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陸個人稅申報期要來了 台幹留意補稅、退稅規定

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

去年間曾往返中國大陸，取得當地收入的台幹們留意，安侯建業聯合會計師事務所今（23）日指出，薪資、勞務報酬、稿酬及特許權使用費等四項所得，大陸即將於3月1日起至6月30日止，展開個人所得稅匯算清繳作業，若有須補稅或退稅的案件，應主動進行申報。

大陸近年個人所得稅課徵模式變化較大，安侯建業會計師劉中惠表示，根據陸方在2月初發布的公告，今年的申報模式比照去年，符合條件的個人，須針對薪資、勞務報酬、稿酬及特許權使用費等四類所得，統整進行匯算清繳，期程是從3月1日至6月30日止，若應申報而未申報，將影響稅務上的信用紀錄。

應符合的要件當中，最主要的重點在於居留期間，劉中惠表示，台商、台幹於2020年度，在大陸待滿183天以上，便會被陸方視為當地稅務居民，若年度收入超過12萬元人民幣（約新台幣51.7萬元）以上，原則上應進行年度匯算清繳，按年收入採累進稅率計稅。

劉中惠指出，雖然收入達標的稅務居民，理應都有申報義務，不過近二年大陸有稍微放寬標準，增訂應補稅金額達400元人民幣（約新台幣1,721.8元）以上，才需要辦理年度匯算。換句話說，台商或台幹平時在大陸，若如實按月申報及扣繳，如果沒有特殊情形導致需補稅或退稅，即可免去匯算清繳的作業。

所謂的例外情形會有哪些呢？安侯建業稅務投資部協理任之恒表示，最需要注意的情況，是去年因新冠肺炎疫情影響，在大陸居留期間未滿183天者，便不具有稅務居民身分，所得扣繳是按月計算，可能相較按年計算，須補繳更多個人稅，如果先前扣繳計算錯誤，現在就要盡快提出更正。

任之恒指出，如果台幹譬如去年度在大陸工作期間，曾經更換過雇主，也可能會導致新、舊雇主扣繳金額不確實，衍生補稅的風險；至於年度間曾有租屋、醫療單據等未提出，現在也還來得及重新向大陸稅局提出憑證、適用扣除額，以上情形都建議主動辦理匯算清繳，以確實完成補稅，或拿回應得的退稅。

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