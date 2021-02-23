開錯發票沒那麼恐怖！國稅局：報備更正即可

台南一家牛排店賣出430元餐飲，錯開出30萬420元的發票，擔心要繳1.43萬多元的營業稅，急尋消費者取回發票。南區國稅局官員指出，國稅局不會要店家繳1.43萬多的營業稅的，店家只要向所屬稽徵所報備並更正即可，仍按430元收21元營業稅。

開錯發票，店家大驚。官員卻淡淡的說：「常有的事。」只是對店家來說第一次發生，不知如何處理，才會驚惶失措。

官員說，以台南牛排店誤開發票為例，當然最好是能取回錯開發票作廢，重開一張。但是消費者如果是付現，吃完就走，恐怕也很難找回。這時，應儘速主動向所屬國稅局的分局或稽徵所報備開錯了，並更正實際交易資料。

官員說，這個報備更正的程序很簡單，店家說開錯了，國稅局查核一下，認為消費者不可能吃到30萬元，就認了。店家主張正確發票金額應為430元，國稅局就相信了，不會去質疑。

之後，按430元認定應繳營業稅。430元÷（1＋5%）×5%=20.47元。

但是，如果牛排館常錯開發票，一年內錯開三次以上，第三次起就要受罰。官員說，一年是指第一張錯開發票起一年，例如2021年2月8日錯開第一張發票，在2022年2月7日前總計錯開三次，第三次要受罰。

怎麼罰？官員指出，以錯開金額為處罰基準，按統一發票所載銷售額處1%罰鍰，假設錯開金額是30萬420元，這是含稅價格，要先反推銷售額，30萬420元÷（1＋5%）＝28萬6,114元。28萬6,114元銷售額×1%＝2,861元。「罰款是2,861元。報備更正後雖然要繳罰款，但總比繳1.43萬多元營業稅低多了。」

官員指出，而且罰款訂有上限，最高只處1.5萬元。也訂了下限，最低罰款是1,500元。

官員再次強調，錯開發票不用緊張，更正報備即可，國稅局不會硬要按收銀機統計金額計算營業額，而會按更正金額計算。