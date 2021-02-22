房地合一稅後夫妻贈與不動產逆勢增加 這個原因是關鍵

據內政部統計資料顯示，贈與登記之中，有高達29%的比例屬於夫妻贈與，且連續五年都維持29%的比例，占比反而較房地合一上路前逆勢增加，平均每10件贈與登記中，就有將近三件屬於夫妻間的贈與。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在土地公告現值大幅調高後，民眾在節稅考量之下，將不動產贈與給配偶後出售，利用配偶的土增稅自用住宅優惠稅率10%節稅，才會讓夫妻贈與件數節節升高，每年夫妻贈與移轉穩定維持在1.2~1.3萬棟左右。

曾敬德舉例，若是先生雖用過一生一次自用住宅優惠稅率，但將土地贈與太太後，其土地所有權已移轉，只要太太未曾用過優惠稅率，並符合自用住宅條件，則太太出售土地時就可以享受自用住宅用地稅率10%課徵土地增值稅。

據內政部統計資料顯示，夫妻間贈與在2013~2014年間占比為24%，但從2016年就跳升到29%，並且連續五年都維持在29%左右，夫妻間贈與近五年多維持在每年1.2~1.3萬棟；反觀一般贈與的波動幅度較大，從2014、2015每年4萬餘棟，到房地合一上路後剩下每年約3萬棟左右。

曾敬德分析，一般的贈與在房地合一上路後，透過不動產節稅功能大不如前，由於贈與與屬於無償行為，稅務機關認定受贈者取得不動產的成本甚低，與市價有明顯差距，因此日後出售不動產可能出現可觀的房地合一稅，統計顯示從房地合一上路之後，一般贈與的數量從4萬棟下降到3萬棟，減少趨勢明顯。