贈與不動產不減揭密 原來是夫妻為了省土增稅

內政部統計資料顯示，國內贈與不動產，有高達29%的比例屬於夫妻贈與，且連續五年都維持29%的比例，也就是每10件贈與登記中，就有將近3件屬於夫妻間的贈與，一般贈與的數量與比率則是從房地合一上路後就明顯減少。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，夫妻間贈與常見狀況就是為了節省出售時的土增稅，若是屋主已經使用過一生一次的土增稅自用住宅優惠稅率，但配偶並未使用過，且該次交易的土增稅金額較大，就可能將不動產贈與給配偶後出售。

一般認為房地合一稅上路後，贈與子女不動產節稅效果大減，贈與件數會逐年減少，但統計資料顯示，國內不動產贈與件數在2016年房地合一上路那年，從5.5萬多件大減至4.1萬件後，未再明顯減少，2018年以來，一直維持在4.3萬件上下。

進一步觀察，原來贈與房產給子女件數雖減少，但夫妻間贈與在2013~2014年間佔比為24%，2016年卻跳升到29%，並且連續五年都維持在29%左右，夫妻間贈與近五年多維持在每年1.2~1.3萬棟。

反觀一般贈與的波動幅度較大，從2014、2015每年4萬餘棟，到房地合一上路後剩下每年約3萬棟左右。

曾敬德表示，夫妻贈與主要應是為了節稅，若先生雖用過一生一次自用住宅優惠稅率，但將土地贈與太太後，其土地所有權已移轉，只要太太未曾用過優惠稅率，並符合自用住宅條件，則太太出售土地時就可以享受自用住宅用地稅率10%課徵土地增值稅。