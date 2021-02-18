境外資金專法稅務違章 財政部公布裁罰倍數參考表
境外資金匯回專法上路一年半，累計至2月14日共1,105件、合計2,350億元申請匯回。財政部今（18）日表示，為使資金專法相關稅務違章案件裁罰更妥適、更一致，已修正裁罰金額倍數參考表，依據稅務違章情形的嚴重程度，明訂適用不同裁罰倍數，降低徵納雙方爭議。
據財政部最新統計，近一個月（1月15日至2月14日）以來，共新增11件、合計14億元申請匯回，件數、金額都不多，官員認為，適逢農曆春節，工作天數較少是原因之一，而接下來進入專法實施最後半年，仍可期待會有一波申請熱潮。
此外財政部也觀察到有申請人藉專法匯回後又後悔，於是選擇補稅以解開專法對資金限制，但僅為零星個案。
官員表示，專法上路以來有發現零星受理銀行未扣繳或未申報稅款等違章情形，雖件數不多，但為讓稽徵機關裁罰更具一致性，除了日前已公布的免罰標準，近期也修正發布須裁罰案件的裁罰倍數參考表。
官員指出，資金專法的稅務違章主要分三種，包括受理銀行未扣繳未申報、受理銀行已扣繳但未申報、申請人填寫資料不實等。
首先針對受理銀行未扣繳、未申報案件，稅額在35萬元以下可免罰。超過35萬元者，則依據受理銀行是否限期內補扣繳、據實補申報等程度不一的違規，裁罰倍數在稅額的0.2倍至0.6倍之間。
不過若未扣繳稅額在70萬元以下，罰鍰可再依前述倍數酌減兩成，也就是打八折；如果是初犯，還可再減兩成。然而若是故意違章，則無法適用前述倍數參考表，應直接處最高罰鍰，也就是未扣繳稅額的一倍。
其次針對受理銀行已扣繳但未申報情形，若自動補報可減半處罰，且稅額70萬元以下免罰；若稽徵機關限期補報，而稅額50萬元以下也可免罰。其餘應裁罰情形則是回歸專法母法，處稅額20%罰鍰，最高不得超過2萬元、最低不得少於1,500元。
第三種則是申請人填寫資料不實，若未影響資格適用則可免罰。若應裁罰，初犯處最低罰鍰3萬元，第二次被裁罰處10萬元，第三次及之後處最高罰鍰30萬元。而若屬故意違章，則是直接處最高罰鍰30萬元。
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